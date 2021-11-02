"Приняли крайне нестандартное решение": в Днепре медики без операции достали из бронхов ребенка булавку

"Приняли крайне нестандартное решение": в Днепре медики без операции достали из бронхов ребенка булавку

Медики достали булавку необычным способом.

В Днепре в областную детскую больницу поступил маленький пациент с булавкой в дыхательных путях. Шпилька успела подколоться к трахее, что затруднило ее извлечение.

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О том, как проводилась сложная операция по извлечению из дыхательных путей ребенка булавки, рассказали на странице больницы в соцсети.

Сообщается, что ребенок проглотил шпильку, а во время диагностического эндоскопического исследования оказалось, что она подкололась к трахее.

Доставать посторонний предмет принялась целая бригада медиков. Сначала они пытались ее достать с помощью "петли", но шпилька начала "мигрировать" вниз по дыхательным путям к правому бронху, подкалываясь к сегментарному бронху и из-за неосторожного движения могла стать причиной осложнений.

"В результате тщательного обсуждения ситуации, просчитав разные варианты развития событий, врачи приняли крайне нестандартное решение: ввести через жесткий бронхоскоп гибкий бронхоскоп. И тем самым, осуществить попытку удаления постороннего тела из сегментарного бронха. После определенных осторожных и медленных манипуляций им удается удалить зло шпильку из дыхательных путей маленького пациента, почти не травмируя слизистую ни бронха, ни трахеи. И самое главное! Слаженные действия всей нашей команды высококвалифицированных специалистов позволили избежать большого оперативного вмешательства", — рассказывают в больнице.

Маленький пациент пробыл ночь в больнице, а к утру его выписали домой.

Всего участие в этой остросюжетной "спецоперации" сверхсложного удаления постороннего тела принимали около двух десятков специалистов Днепропетровской областной детской клинической больницы — анестезиологи, реаниматологи, хирурги, эндоскописты.

Напомним, что в Днепре родители 7-летнего ребенка обратились к врачу из-за постоянного кашля. В ходе рентгенологического обследования специалисты обнаружили в бронхах пациента кнопку.

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