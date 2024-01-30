Приняли с доработками: когда обнародуют новый законопроект о мобилизации – СМИ

Все согласны, но есть еще некоторые правки, которые нужно доработать.

Кабинет министров рассматривает новую версию законопроекта о мобилизации и после внесения некоторых правок передаст Верховной Раде в ближайшее время.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в правительстве.

Как пояснили источники, во время заседания Кабмина 30 января согласовали новый проект закона о мобилизации. Пока документ передан в секретариат правительства для финальной доработки, после чего его внесут в парламент.

"Этот вопрос буквально дня-двух. Приняли с доработками. Это значит, все согласны, но есть еще некоторые правки, которые нужно доработать. Проект передали в секретариат. Далее секретариат их должен доработать и направить в Верховную Раду", — добавил один из собеседников. УП.

Добавим, что Кабмин действительно утвердил новый законопроект о мобилизации и уже направил его в Раду, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Между тем заместитель министра обороны Наталья Калмыкова считает, что пройдут недели, пока вступит в силу новый закон о мобилизации.

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