Приняли с доработками: когда обнародуют новый законопроект о мобилизации – СМИ

Все согласны, но есть еще некоторые правки, которые нужно доработать.
Кабинет министров рассматривает новую версию законопроекта о мобилизации и после внесения некоторых правок передаст Верховной Раде в ближайшее время.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в правительстве.
Как пояснили источники, во время заседания Кабмина 30 января согласовали новый проект закона о мобилизации. Пока документ передан в секретариат правительства для финальной доработки, после чего его внесут в парламент.
"Этот вопрос буквально дня-двух. Приняли с доработками. Это значит, все согласны, но есть еще некоторые правки, которые нужно доработать. Проект передали в секретариат. Далее секретариат их должен доработать и направить в Верховную Раду", — добавил один из собеседников. УП.
Добавим, что Кабмин действительно утвердил новый законопроект о мобилизации и уже направил его в Раду, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Между тем заместитель министра обороны Наталья Калмыкова считает, что пройдут недели, пока вступит в силу новый закон о мобилизации.
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