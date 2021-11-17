Принят новый проект резолюции Генассамблеи ООН по оккупированному Крыму: кто голосовал против

Принят новый проект резолюции Генассамблеи ООН по оккупированному Крыму: кто голосовал против

В названии этого документа будет четко определен статус Крымского полуострова как временно оккупированной территории.

В среду, 17 ноября, на заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был утвержден проект резолюции по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

По ее словам, это будет первая резолюция, в названии которой четко определен статус Крыма как временно оккупированного полуострова. Также документ содержит призыв к государствам-членам ООН усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы в целях содействия процессу деоккупации украинского Крыма.

Резолюцию поддержали 64 государства ООН, 20 проголосовали против, 93 – воздержались.

Список стран, голосовавших против принятия этого документа, показателен: Албания, Андорра, Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Фото: Facebook/Emine Dheppar

Среди важных новых положений проекта резолюции:

определение крымских татар как коренного народа Украины;

осуждение уничтожения культурного и природного наследия, незаконных археологических раскопок, незаконной передачи культурных ценностей;

осуждение боевой подготовки детей в Крыму к военной службе в российских вооруженных силах;

обеспокоенность проведением оккупационных властей общероссийской переписи населения Крыма;

обеспокоенность многочисленными учениями российских вооруженных сил в Крыму, которые влекут за собой значительные негативные экологические последствия.

Также в документе содержатся новые призывы к РФ:

отменить заочные приговоры против крымских татар и их лидеров и немедленно уволить всех незаконно задержанных граждан Украины;

снять дискриминационные регуляторные барьеры, запрещающие или ограничивающие деятельность религиозных групп в Крыму;

обеспечить безопасность журналистов и других сотрудников СМИ;

выполнять свои обязательства как государства-оккупанта по обеспечению надлежащих условий жизни в Крыму, в частности, путем обеспечения справедливого распределения ресурсов пресной воды для гражданского населения.

Проект резолюции будет принят на пленарном заседании Генассамблеи ООН в декабре этого года.

Напомним, 4 ноября, когда в Российской Федерации отмечают государственный праздник – День национального единства, президент России Владимир Путин посетил временно оккупированный Севастополь.

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