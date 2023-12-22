"Приобрел" невесту с инвалидностью: ГПСУ разоблачила очередного уклониста, пытавшегося выехать за границу

В Украине разоблачили очередного уклоняющегося от мобилизации. Он пытался выехать за границу, заключив брак с девушкой, имеющей инвалидность.

Об этом сообщила ГНСУ.

"Любовь купить нельзя, впрочем, можно приобрести невесту… желательно с группой инвалидности", – иронически отметили в ведомстве.

ГНСУ разоблачила "схему" с фиктивным браком для выезда мужчина за границу

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Как отмечают в ГНСУ, пара пыталась реализовать "схему" выезда мужчины за границу как осуществляющего сопровождение лица с инвалидностью. Пограничники раскрыли ее на пункте пропуска Рава-Русская. Так, очередной "брак по расчету" был заключен 20-летним парнем и 19-летней девушкой с инвалидностью II группы.

"От правоохранителей невеста получила оригинальный свадебный подарок – подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу", – подытожили пограничники.

ГНСУ разоблачила "схему" с фиктивным браком для выезда мужчина за границу

Ранее пограничники Мукачевского отряда на границе с Венгрией задержали четырех мужчин, пытавшихся переплыть реку Тису на надувной лодке, "тюнингованной" пенопластом.

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