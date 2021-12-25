Приобретенные за счет госбюджета: "Укрзализныця" получила еще 5 новых вагонов украинского производства

Вагоны уже к новому году поедут по маршруту из столицы в Ужгород.

"Укрзализныця" получила еще 5 новых вагонов украинского производства, приобретенных за средства государственного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

""Укрзализныця" приняла еще 5 новых купейных пассажирских вагонов, приобретенных за средства государственного бюджета. Всего в 2021 году компания уже получила 15 из 100 новых вагонов украинского производства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые вагоны начнут курсировать в составе поезда "Киев-Ужгород" уже к началу 2022 года.

В "УЗ" добавили, что в новых вагонах учтены пожелания пассажиров перенести пульт управления освещением ниже для удобства пассажиров любого роста, а также изменены конструкции опускания столика, нижней полки и открытия мусорных баков скрытой педалью. Они являются инклюзивными: для пассажиров с нарушениями зрения предусмотрена контрастная входная зона и дополнительное освещение лестницы, подсветка номеров купе, контрастные кнопки опускания верхних полок и ручки опускания нижних полок. Кроме того, в "УЗ" пообещали добавить маркировку шрифтом Брайля во всех вагонах новой партии.

Напомним, 1 декабря "Укрзализныця" презентовала пассажирские вагоны с обновленной комплектацией, курсирующие в составе нового поезда "Мариуполь-Рахив". В комплектацию новых вагонов внесено более 20 изменений. В частности, теперь они оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах, системой современного кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами, подставками для телефонов, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе.

Также в вагонах появилось больше места для чемоданов пассажиров, индикатор занятости туалета и кнопка вызова проводника. Кроме того, в каждом купе размещена табличка с QR-кодом, по которому можно прочитать электронные книги. Важным изменением также является установка в вагонах пеленальных столиков и вакуумных туалетов.