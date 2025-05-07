Приобщение женщин к службе в армии: советница ВСУ заявила об ошибке государства

Советник по гендерным вопросам ВСУ

Реклама

То, что Украина не поднимала тему строевой армии для женщин с 2014 года, — ошибка государства.

Об этом заявила советница по гендерным вопросам Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева во время конференции hromadske «Война женского рода».

«Мы потеряли то, что не пушили тему, чтобы женщины приобщались к строевой службе в армии. Если бы мы тогда начали эту тему „пушить“, то, возможно, она бы не была столь болезненной сегодня», — отметила она.

Реклама

Григорьева считает, что еще в 2024 году можно было использовать норвежский пример, по которому женщины и молодые девушки идут добровольно учиться на срочную службу, и дальше могут больше приобщаться к армии и совмещать с ней свою жизнь, но этого не было сделано.

«Мы этого не сделали, и это, конечно, наша вина. Мы не популяризировали тему привлечения всех женщин. Женщины, как ушли в 2014 году добровольно, так и сейчас они идут добровольно. Но честь и хвала этим женщинам, потому что они мотивированы, потому что они пришли сами», — добавила она.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук анонсировала появление новых законов. В мае текущего года подадут законопроекты о подготовке гражданских к действиям во время войны.

Читайте также

Реклама