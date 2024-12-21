"Приоритет номер один на сегодняшний день – это война": Жорин о мобилизации общества

Мобилизация украинского общества – это правильно расставленные приоритеты.

Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в Telegram.

По его словам, большое количество гражданских сегодня сильно отдалилось от войны, и их приоритеты лежат совсем в другой плоскости.

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"4% украинцев, задонативших тысячу на ВСУ и сбор на почти полмиллиона на столичное кафе, тому подтверждение", – говорится в сообщении.

Он добавил, что учреждения и бизнес должны работать. Но в условиях, когда фронт приближается каждый день, когда страна собирает на лечение и возвращение в строй раненых бойцов, весь ресурс нужно направлять именно на войну.

"Ведь там, куда доходит линия боевого столкновения — уверяю вас, не работают уже никакие кофейни", — подытожил Жорин.

Напомним, Жорин отметил, что у россиян есть огромные военные ресурсы, которые необходимо уничтожить до того, как они доберутся до наших партнеров. В то же время, Европе уже сейчас необходимо задуматься и начать подготовку к возможным масштабным испытаниям для всей западной цивилизации.

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