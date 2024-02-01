"Приоритеты не всегда совпадали": известный журналист об отношениях Зеленского и Залужного

Владимир Зеленский с самого начала полномасштабного вторжения имел собственное видение того, как украинская армия должна вести боевые действия, где и чем атаковать врага и как использовать ограниченные ресурсы на определенных этапах в ВСУ. И приоритеты президента не всегда совпадали с планами и стратегиями генералов.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал автор книги о Владимире Зеленском "The Showman" Саймон Шустер.

"Я думаю, это естественный процесс во время войны. По Конституции президент — Верховный главнокомандующий. Иногда он использовал это полномочие и говорил генералам, что и как делать. И это тоже часть его эволюции и важный фактор для понимания, почему его отношения с Залужным пришли к тому, какие они сейчас", – замечает журналист.

В его труде описаны конкретные решения и сражения. Шустер подчеркнул, что не дает оценку, кто прав, кто не прав.

"Это уж точно не мое место и не моя задача. Думаю, историки и военные аналитики будут изучать, как принимали то или иное решение, которое было бы, если бы другое решение приняли. Я описываю решение, которое было принято, как было принято и к чему это привело. А дальше – анализируйте сами", – отметил автор.

Ранее Залужный сказал, что имеет решающее значение для победы в войне.

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