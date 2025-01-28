Приостановка финансирования от USAID: у Зеленского сообщили, как попробуют вернуть помощь

По словам заместителя главы Офиса президента, там работают над стабилизацией ситуации.

Приостановка финансирования от USAID на 90 дней потребует проведения предметных консультаций с американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине.

Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук сообщила об этом 28 января в Facebook.

Она назвала приостановку финансирования проектов гуманитарного реагирования в Украине (USAID) "неожиданной и неприятной новостью", как для власти, так и для общественного сектора.

"Но, это не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть. Я опекаю гуманитарное реагирование, и пауза на 90 дней от ключевого донора не может не смущать. Но, я уверена, что на гуманитарном направлении мы все стабилизируем", — добавила. она.

По словам Верещука, в ближайшее время начнутся предметные консультации с американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине.

"Пока мы стабилизируем ситуацию, от проектных команд нужно уберечь людей и наработки", — сказала Верещук.

Напомним, США приостановили почти все программы международной помощи, в том числе и Украине. Такой приказ издал президент Дональд Трамп.

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