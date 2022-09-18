Приписали ВСУ "свинарник" в храме в Харьковской области: россияне украли видео Геращенко и выдали за свое

Россияне выдали оставленный их воинами "свинарник" за ВСУ.
Для этого они украли видео советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
Об этом сообщает Детектор медиа.
Видео из освобожденного после российской оккупации Свято-Троицкого храма УПЦ МП в селе Малая Комышеваха недалеко от Изюма в Харьковской области распространили в телеграмме российские пропагандисты, в частности Владимир Соловьев.
Они сообщили, что ВСУ устроили в храме грязную казарму, "святой алтарь опорочен". Видео они передрали из телеграмм-канала советника министра внутренних дел Антона Геращенко, который 14 сентября был в Изюме с группой иностранных журналистов во время поднятия флага с участием Владимира Зеленского.
15 сентября на своем канале в телеграмме он опубликовал видео из храма под Изюмом.
"Рашисты превратили храм в Изюме в свинарник. Судя по обстановке, раненных прямо здесь и отпевали их командиры. Как водится в орков – церковь превратилась в хлев. Украинцы при таких условиях даже животных не держат. Никто уже и не сомневается, что "вторая армия мира" пришла к нам воевать с гражданским населением, школами, больницами и церквями", – написал Геращенко.
6 сентября в утреннем обращении Генштаба сообщили, что Свято-Троицкий храм в селе Малая Комышеваха россияне используют как полевой госпиталь. 10 сентября украинские военные освободили Изюм.
После освобождения Изюма ВСУ побывали в храме, их шокировала антисанитария и беспорядок, царивший здесь и который после себя покинули российские оккупанты.
Напомним, под Изюмом нашли погребение целой семьи с маленькими детьми. Самой маленькой девочке Лесе было всего 5 лет, старшей Саше – 8 лет. Они погибли с родителями во время авианалета рашистской армии.
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