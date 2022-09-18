Приписали ВСУ "свинарник" в храме в Харьковской области: россияне украли видео Геращенко и выдали за свое

Для этого они украли видео советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Об этом сообщает Детектор медиа.

Видео из освобожденного после российской оккупации Свято-Троицкого храма УПЦ МП в селе Малая Комышеваха недалеко от Изюма в Харьковской области распространили в телеграмме российские пропагандисты, в частности Владимир Соловьев.

Они сообщили, что ВСУ устроили в храме грязную казарму, "святой алтарь опорочен". Видео они передрали из телеграмм-канала советника министра внутренних дел Антона Геращенко, который 14 сентября был в Изюме с группой иностранных журналистов во время поднятия флага с участием Владимира Зеленского.

15 сентября на своем канале в телеграмме он опубликовал видео из храма под Изюмом.

"Рашисты превратили храм в Изюме в свинарник. Судя по обстановке, раненных прямо здесь и отпевали их командиры. Как водится в орков – церковь превратилась в хлев. Украинцы при таких условиях даже животных не держат. Никто уже и не сомневается, что "вторая армия мира" пришла к нам воевать с гражданским населением, школами, больницами и церквями", – написал Геращенко.

6 сентября в утреннем обращении Генштаба сообщили, что Свято-Троицкий храм в селе Малая Комышеваха россияне используют как полевой госпиталь. 10 сентября украинские военные освободили Изюм.

После освобождения Изюма ВСУ побывали в храме, их шокировала антисанитария и беспорядок, царивший здесь и который после себя покинули российские оккупанты.

Напомним, под Изюмом нашли погребение целой семьи с маленькими детьми. Самой маленькой девочке Лесе было всего 5 лет, старшей Саше – 8 лет. Они погибли с родителями во время авианалета рашистской армии.

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