Приплывают прямо к берегу: в Железном Порту дельфины устраивают шоу для отдыхающих

Млекопитающие играют в воде почти ежедневно утром.
В Железном Порту Херсонской области стая дельфинов облюбовала местность вблизи берега, где охотно устраивает игры.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Шоу дельфинов в Железном порту на Херсонщине сняли очевидцы. Отдыхающие говорят, увидеть игривых животных на черноморском побережье обычно можно утром.
Приплывает компания красавцев просто к берегу на мель, где купаются люди. Дельфины плавают рядом и прыгают, показывая черные спины.
Происходит все неожиданно, поэтому, как только кому-то из отдыхающих случайно удается заснять это прекрасное шоу — сразу же делятся им в соцсетях.
Напомним, что в Одессе на пляже Лузановки дельфины показали водное шоу. Взрослые млекопитающие и дети устроили игрище в воде, не боясь людей.