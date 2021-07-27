Приплывают прямо к берегу: в Железном Порту дельфины устраивают шоу для отдыхающих

Приплывают прямо к берегу: в Железном Порту дельфины устраивают шоу для отдыхающих

Млекопитающие играют в воде почти ежедневно утром.

В Железном Порту Херсонской области стая дельфинов облюбовала местность вблизи берега, где охотно устраивает игры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Шоу дельфинов в Железном порту на Херсонщине сняли очевидцы. Отдыхающие говорят, увидеть игривых животных на черноморском побережье обычно можно утром.

Приплывает компания красавцев просто к берегу на мель, где купаются люди. Дельфины плавают рядом и прыгают, показывая черные спины.

Происходит все неожиданно, поэтому, как только кому-то из отдыхающих случайно удается заснять это прекрасное шоу — сразу же делятся им в соцсетях.

Новости Украины: в Железном Порту отдыхающие сняли шоу дельфинов

Напомним, что в Одессе на пляже Лузановки дельфины показали водное шоу. Взрослые млекопитающие и дети устроили игрище в воде, не боясь людей.

В Железном Порту дельфин устроил шоу для отдыхающих

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