Припнули к дереву на цепь и связали скотчем: на Волыни в лесу нашли собаку

Припнули к дереву на цепь и связали скотчем: на Волыни в лесу нашли собаку

Таким образом хозяин, вероятно, избавился неугодного пса.

В Волынской области в лесу нашли собаку, привязанную к дереву скотчем и цепью.

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Об этом в сообществе "Я ❤️ Любешов" сообщил Дмитрий Кушнерук.

"В лесу у стрельбища (между Любешевым и Любешевской Волей) была найдена собака, которую кто-то привязал цепью и скотчем к дереву и оставил на голодную смерть. Скорее всего, она уже была там несколько дней. Просто хочу сказать этому "человеку", что все вернется бумерангом" – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что спасенную собаку забрали местные зоозащитники, и она сейчас находится на передержке. Для нее ищут новых владельцев.

Напомним, что в Запорожье правоохранители составили протоколы по хозяевам собак по факту жестокого обращения с животными. Семейная пара держала животных на привязи, не кормила их и систематически избивала.

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