Приравнивается ли электронная повестка к физическому вручению от ТЦК: ответ эксперта

Требования электронной повестки такие же, как требования бумажной. Поэтому их невыполнение будет иметь юридические последствия.

Невыполнение требований электронной повестки в кабинете призывника будет нести такие же последствия, как и невыполнение требований врученной физически.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире КИЕВ24.

"Это современный канал связи, который предусматривает быстрое реагирование. И здесь не нужны, скажем, посредники в виде тех, кто может передавать эти повестки: работодатели, учебное заведение, руководство места жительства, управляющие ОСМД. Соответственно, это непосредственное общение с ТЦК. Как по мне, это будет одна из самых эффективных форм, когда так же за это наступает ответственность. Это абсолютно логично", - сказал он.

По словам Павличенко, в случае невыполнения требований по повесткам о сверке персональных данных и появлении для прохождения ВВК наступает административная ответственность. При невыполнении мобилизационного распоряжения наступает уголовная ответственность.

"То есть разные виды ответственности", — добавил Павличенко.

Он подчеркнул, что невыполнение требований электронной повестки "является началом отсчета того, что лицо может подвергнуться административному преследованию: штраф или лишение права управлять автомобилем".

Напомним, 11 апреля 2023 г. Верховная Рада приняла закон о мобилизации, который 16 апреля подписал президент Владимир Зеленский. Кто считается уклонистом от мобилизации, какая ответственность предусмотрена за такие действия и могут ли заключить в тюрьму за уклонение от службы — читайте в материале ТСН.ua.

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