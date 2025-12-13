- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
Приревновал к жене: на Ровенщине мужчина зарезал товарища
Ссора между мужчинами возникла во время застолья. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
На Ровенщине застолье закончилось убийством. Правоохранители уже задержали злоумышленника.
Об этом говорится в сообщении Ровенской областной прокуратуры.
«Во время распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возник конфликт. 30-летний хозяин, приревновал гостя к своей жене, ударил его ножом в грудь. 51-летний потерпевший получил проникающее ранение грудной клетки с повреждением легочных сосудов, от которого погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили о подозрении.
Санкция статьи за совершение указанного уголовного преступления предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
