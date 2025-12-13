Приревновал к жене: на Ровенщине мужчина зарезал товарища

Злоумышленник задержан / © Associated Press

Реклама

На Ровенщине застолье закончилось убийством. Правоохранители уже задержали злоумышленника.

Об этом говорится в сообщении Ровенской областной прокуратуры.

«Во время распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возник конфликт. 30-летний хозяин, приревновал гостя к своей жене, ударил его ножом в грудь. 51-летний потерпевший получил проникающее ранение грудной клетки с повреждением легочных сосудов, от которого погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили о подозрении.

Санкция статьи за совершение указанного уголовного преступления предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, в Житомире полиция задержала 22-летнего парня — его подозревают в двойном убийстве.