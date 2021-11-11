Приревновал: в Ровно избрали меру пресечения гражданину Турции, подозреваемому в убийстве женщины

Гражданин Турции свою вину признал и признался, что не хотел, чтобы так получилось.

В Ровно суд избрал меру пресечения гражданину Турции, подозреваемого в убийстве 38-летней украинки. Он проведет два месяца в СИЗО.

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Об этом идет речь в сюжете ТСН.



Гражданин Турции Экрем Каратас был задержан накануне на городском железнодорожном вокзале. Неделю она скрывалась в разных областях западной Украины. А вернулся в Ровно, как утверждает, искать могилу убитой.

38-летнюю женщину, за которой он ухаживал, и с которой его видели в последний раз, нашли убитой на съемной квартире больше недели назад. Мужчина сразу подпал под подозрение, но задержать его тогда не смогли: он сбежал. Чтобы его не нашли, даже пытался изменить внешность. Скрывался около недели.

Когда его задержали – в убийстве признался и сказал, что женщину приревновал.

Прямо в зале суда турка взяли под стражу. На два месяца его отправят в СИЗО. Ему грозит 15 лет за решеткой.

"Подозреваемый признает совершенные действия. Искренне в этом раскаивается. Говорит, не желал наступления именно таких последствий", — говорит адвокат подозреваемого Ольга Кобылянская.

Напомним, что в Ровно на улице Волынской Дивизии нашли убитую 38-летнюю женщину.

Убийство украинки: подозреваемый гражданин Турции приговорен к 2 месяцам в СИЗО

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