Приревновал жену: в Сумах полицейские задержали мужчину за покушение на убийство

Фигурант будет ждать приговора суда за решеткой.
В Сумах полицейские задержали мужчину за покушение на убийство. Причиной совершения преступления стала ревность к гражданской жене.
Об этом сообщает полиция Сумской области.
Как предварительно установили правоохранители, 55-летний местный житель, вернувшись домой, увидел в помещении постороннего мужчину, что спровоцировало конфликт. Не сдержав эмоций, мужчина нанес оппоненту удар ножом в область живота. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
"Полицейские задержали нападавшего в процессуальном порядке. С места происшествия изъяты вещественные доказательства", — отмечают правоохранители.
Злоумышленник получил подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
В Сумской области к 7 годам лишения свободы приговорен гражданин России, который убил свою жену и несколько дней прожил с ее телом.
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