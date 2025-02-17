Приревновал жену: в Сумах полицейские задержали мужчину за покушение на убийство

Фигурант будет ждать приговора суда за решеткой.

В Сумах полицейские задержали мужчину за покушение на убийство. Причиной совершения преступления стала ревность к гражданской жене.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Как предварительно установили правоохранители, 55-летний местный житель, вернувшись домой, увидел в помещении постороннего мужчину, что спровоцировало конфликт. Не сдержав эмоций, мужчина нанес оппоненту удар ножом в область живота. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

"Полицейские задержали нападавшего в процессуальном порядке. С места происшествия изъяты вещественные доказательства", — отмечают правоохранители.

Злоумышленник получил подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В Сумской области к 7 годам лишения свободы приговорен гражданин России, который убил свою жену и несколько дней прожил с ее телом.

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