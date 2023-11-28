Природа против: защитные сооружения оккупантов возле Крымского моста разрушила стихия (фото)

Так, после удачных атак ВСУ на Крымский мост оккупанты разместили возле него боны и защитные сооружения. Впрочем, вмешаться решила природа, разрушив их с помощью сильной бури.

Об этом пишет "Крымский ветер".

Защитные сооружения возле Крымского моста / Фото: Telegram / Крымский ветер

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Очевидно, даже матушка-природа выступает против оккупации врагом Крыма. Полуостров должен вернуться под контроль Украины, а незаконно построенный мост через Керченский пролив в Россию – быть разрушенным. То, что этот процесс неизбежен, понимают и сами захватчики, поэтому отчаянно пытаются защитить Крымский мост посредством установки бон и защитных сооружений.

Защитные сооружения возле Крымского моста

Россияне надеялись сделать невозможными атаки с моря. Однако буря, бурлившая в Черном море, внесла свои коррективы. Из-за стихии защитные сооружения оккупантов возле Крымского моста были разрушены.

Защитные сооружения возле Крымского моста

Ранее говорилось, что украинские военные, получив конструкторские документы Крымского моста, уже понимали, каким образом нужно нанести по нему удар. Однако еще одним источником информации стала видеозапись россиянки, отдыхавшей на яхте в районе моста и снявшей внутренние конструкции арки.

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