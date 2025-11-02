Природа Украины удивила - как повлиял подрыв Каховской ГЭС на экологию

Иллюстративное / © Pixabay

После падения уровня Днепра из-за подрыва Каховской ГЭСв Запорожской области на поверхность вышел донный ил реки Сухая Московка, известной как «красная река». Теперь на этой территории, богатой тяжелыми металлами, начал активно прорастать молодой ивовый лес, что является естественным механизмом очистки почвы.

Об этом пишет Телеграф.

Об этом рассказал Павел Олейник, эколог и исследователь Великого луга — левосторонней поймы Днепра. Он пояснил, что вода Сухой Московки уже более 80 лет используется в металлургии, из-за чего имеет характерный охряный цвет. После падения уровня воды обнажился ил, накопленный рекой десятилетиями. Пробы почвы в пределах города показали превышение содержания тяжелых металлов: кадмия в 4,28 раза, хрома в 3,2 раза, меди в 3,5 раза, свинца в 6,45 раза, марганца в 4,92 раза и никеля в 3,5 раза. Участки дальше от источников загрязнения оказались чище.

Ивы, которые начали расти на дельте реки, известны своей способностью быть фитоэкстракторами и гиперакумуляторами тяжелых металлов. Через корни они поглощают токсичные элементы, одновременно укрепляя берег и предотвращая эрозию.

Павел Олейник помогает природе: он высаживает ивы просто черенками, втыкая веточку возле воды, после чего она принимается и начинает активно расти. Эколог отмечает, что появление молодого ивового леса на дельте Сухой Московки — это положительный знак для экосистемы и естественной очистки загрязненных территорий.

Фото и видео показывают, как еще недавно почти безрастительная дельта реки теперь превращается в настоящий лес, что помогает восстановить баланс в природе и способствует снижению уровня тяжелых металлов в почве.

Напомним, ранее мы писали о том, что летом 2023 года во время военных действий была взорвана Каховская гидроэлектростанцияна реке Днепр в Херсонской области, это повлекло резкое снижение уровня воды в Днепре и прилегающих водоемах, затопление или пересыхание сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов и промышленных объектов.

Экологическая ситуация осложнилась из-за выхода ила и токсичных отложений с тяжелыми металлами — свинцом, кадмием, хромом, медью и никелем. Разрушение инфраструктуры привело к эвакуации местных жителей, нарушению водоснабжения и работы промышленных предприятий. Событие стало одной из крупнейших техногенно-экологических катастроф на юге Украины во время войны.