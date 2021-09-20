Природное чудо или экологическая катастрофа: в Днепре посреди реки появился остров (видео)

Природное чудо или экологическая катастрофа: в Днепре посреди реки появился остров (видео)

Экологи бьют тревогу, потому появление островов является экологической опасностью.

В Днепре возле ресторана "Поплавок" среди реки образовался остров. Жители города стали ставить вопрос, это — природное чудо, или признаки экологической проблемы.

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Об этом сообщает 11 телеканал.

Сейчас на острове уже появилась растительность и здесь гуляют чайки.

Доктор биологических наук Григорий Шматков пояснил, что создание острова является признаком опасности. К таким изменениям привели люди и их безответственность, поскольку наряду с новым островком — стоки городской дождевой канализации — это стимулирует распространение растений, которые закрепляются на дне и дорастают до самой поверхности. На образование таких островов влияют канализационные выбросы, содержащие глину.

По словам экологов, островок надо ликвидировать как можно быстрее.

В областном водном хозяйстве журналистам сообщили, что денег на это нет. И сначала нужно официально доказать, что этот участок может быть опасным.

В горсовете же сообщили, что проблемы реки — не относятся к их компетенции. Поэтому пока, остров остается в акватории Днепра.

Напомним, что в реку Тетерев в Житомир и хлынули нечистоты. Вышел из строя насос, перекачивающий стоки на очистные сооружения. Резервная помпа проработала лишь 3 часа и тоже сломалась.

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