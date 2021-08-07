В регионе разгулялась непогода, выпал град и прошли ливни.

В Одесской и Николаевской областях прошел ливень. В результате на трассе "Одесса-Николаев" заснежило, а вода на обочине превратилась в озеро.

О природных катаклизмах водители рассказывают в Сети.

Белым слоем покрыло обочину трассы. Мелкий град был больше похож на снег. Пpи этом тeмпepатуpа воздуха составляет до 20 гpадусов.

Вдоль обочины на полях мощная вода смывала все на своем пути и напоминала море с волнами. Увиденное сильно шокировало водителей и пассажиров, оказавшихся в эпицентре непогоды.

Напомним, что селе Цапли под Днепром недавние ливни наделали беды. Водой размыло местное кладбище и уничтожило дороги.

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