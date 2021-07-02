Присела на бетонную глыбу: в Ровно женщина упала в канализацию и провела там всю ночь (фото)

Присела на бетонную глыбу: в Ровно женщина упала в канализацию и провела там всю ночь (фото)

Женщину госпитализировали.

В Ровно на улице Здолбуновская, вблизи рынка "Дикого", в канализационный колодец упала женщина. Бедная провела там всю ночь. О том, что женщина попала в канализацию, спасатели узнали уже сегодня, 2 июля, в 7:36.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Ровенской области.

На место вызова отправили чрезвычайников. Один из спасателей спустился в двухметровый колодец и поднял женщину вверх, где ее подхватили двое других спасателей.

Главное управление ДСНС в Ровенской области

Женщину госпитализировали, ее состояние оценивают медики.

Главное управление ДСНС в Ровенской области

Как объяснила сама потерпевшая, ночь она провела в канализационном колодце. Упала туда случайно, когда присела на бетонную глыбу.

Напомним, в Луганской области мужчина обнаружил в канализации тела своих родственников.

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