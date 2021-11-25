Пришел мириться: в Житомире 18-летней девушке, ударившей ножом знакомого, светит срок

Девушке может грозить от 5 до 8 лет заключения.

В Житомире следователи объявили подозрение 18-летней горожанке, которая в конце сентября вмешалась в спор и ударила ножом знакомого.

Об этом сообщили на сайте ГУНП в Житомирской области.

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События происходили в конце сентября. Утром в Житомирское районное управление полиции поступило сообщение о поступлении в больницу 19-летнего горожанина. У парня медики диагностировали проникающее ранение брюшной полости с поражением внутренних органов. Полицейские установили, что телесные повреждения молодой человек получил в квартире своей знакомой. Парень пришел туда, чтобы уладить возникший накануне конфликт. Однако разговор перерос в новую ссору. В эмоциональное общение вмешалась подруга хозяйки, находившейся в квартире. Она ударила парня ножом”, — сказано в сообщении полиции.

Следователи сообщили 18-летней житомирянке о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Ей была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Материалы уже направлены в суд.

Девушке может грозить от 5 до 8 лет заключения.

Напомним, что в Киеве после избиения сожительницей погиб мужчина. Во время конфликта из-за употребления алкоголя женщина нанесла ему смертельную травму.

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