Пришел написать заявление: в Одесской области мужчина умер в полиции

Пришел написать заявление: в Одесской области мужчина умер в полиции

Тело умершего отправили на экспертизу.

В Черноморске в отделе полиции умер человек. Предварительная квалификация события — естественная смерть. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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39-летний мужчина пришел в отдел полиции, чтобы написать заявление о краже кошелька.

Заявитель попросился в уборную, где через несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Для установления причины смерти тело умершего направлено на экспертизу.

Ранее стало известно, что в Великобритании 35-летний Филипп Пенгсон вовсю работал во время пандемии коронавируса и умер от передозировки обезболивающими в больничном туалете.

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