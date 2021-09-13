Пришел написать заявление: в Одесской области мужчина умер в полиции

Тело умершего отправили на экспертизу.
В Черноморске в отделе полиции умер человек. Предварительная квалификация события — естественная смерть. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
39-летний мужчина пришел в отдел полиции, чтобы написать заявление о краже кошелька.
Заявитель попросился в уборную, где через несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".
Для установления причины смерти тело умершего направлено на экспертизу.
Ранее стало известно, что в Великобритании 35-летний Филипп Пенгсон вовсю работал во время пандемии коронавируса и умер от передозировки обезболивающими в больничном туалете.