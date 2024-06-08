Пришел обновить данные – получил "боевую" повестку: в ТЦК объяснили, возможна ли такая ситуация

Законом не регулируется, сколько времени должно пройти между обновлением данных, прохождением ВЛК и вручением "боевой" повестки.

Сроки вручения повесток на отправку не указаны ни в одном законе или постановлении и зависят только от наличия заключения ВЛК о пригодности военнообязанного и мобилизационной потребности в той или иной военно-учетной специальности.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Фокусу".

Военный отметил, что нельзя говорить о какой-либо вероятности ситуации, когда лицо, пришедшее обновить данные в ТЦК, сразу отправляют на ВЛК и после получения заключения срочно мобилизуют.

"Если мы говорим об уточнении своих персональных данных в течение 60 дней как єтого требует закон, то таких граждан на ВЛК мы не направляем. На ВЛК они будут вызваны отдельно позже, в случае необходимости. Так вот, например, если в реестре нет информации, после этих 60 дней выяснится, что человек уточнил персональные данные, но информации о его пригодности нет в реестре, посылается повестка на прохождение военно-врачебной комиссии", — пояснил Истомин.

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Спикер отметил, что помимо закона о мобилизации также действует постановление Кабмина №1487, согласно которому лицо, явившееся в ТЦК по повестке, направляется на ВЛК.

"И в этом нет ничего противозаконного, потому что один из пунктов в базе "Оберег" — это информация о пригодности. Так что такое может быть. Но это разные процессы, которые идут параллельно — уточнение персональных данных в течение 60 дней, ну и элементарная проверка документов, оповещения, осуществляемых военнослужащими ТЦК, в частности в общественных местах или по адресам проживания", — добавил майор.

По его словам, законом не регулируется, сколько времени должно пройти между обновлением данных и прохождением ВЛК. Но в любом случае лица, состоящие на военном учете, должны получить заключение врачей о пригодности к военной службе.

"Если на ВЛК направляют, даже если сразу, а не через две недели, в этом нет ничего противозаконного", – подчеркнул военный.

Согласно приказу №402 Минобороны от 4.05.2024 года, на прохождение ВЛК дается не больше 14 дней. Но, как отметил представитель ТЦК, сроки определяются с учетом необходимого времени для получения полной и объективной информации о состоянии здоровья военнообязанного.

"Повестка на отправку может быть вручена сразу, может быть вручена через определенное время после ВЛК. Но опять же, учитывая потребность комплектования Вооруженных сил Украины, учитывая потребность направить в определенные учебные центры военнообязанных по определенной военно-учетной специальности. Не предусмотрено ни одним. законом, что это должно быть, например, в тот же день после прохождения ВЛК, или это может быть не раньше трех дней — такого нигде нет в законе", — подчеркнул Роман Истомин.

Напомним, по мнению депутата и волонтера Руслана Горбенко, в этом году удастся мобилизовать до 120 тысяч новобранцев.

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