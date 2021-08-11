Пришел с адвокатом: мужчина, который застрелил фельдшера под Ровно, через 8 месяцев сдался полиции

Пришел с адвокатом: мужчина, который застрелил фельдшера под Ровно, через 8 месяцев сдался полиции

Подозреваемый находился в розыске за убийство молодого человека. который работал фельдшером.

В Киеве в главное управление Нацполиции с адвокатом пришел сдаваться 35-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве 23-летнего жителя Дубно. Подозреваемого поместили в следственный изолятор.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

35-летний уроженец города Дубно 8 месяцев скрывался от правоохранителей после совершения умышленного убийства. Вместе с адвокатом он появился в Главное следственное управление Нацполиции в Киеве вчера, 10 августа.

Происшествие произошло 8 января этого года в Дубно. 35-летний мужчина во время конфликта расстрелял 23-летнего мужчину, который работал фельдшером экстренной медицинской помощи.

Злоумышленника быстро установили, но он скрывался, поэтому подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью пунктом 5 части 2 статьи 115 УК (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) следователи вручили его отцу, а самого подозреваемого объявили в международный розыск.

После того как мужчина сдался, его доставили в Ровенский городской суд. Там суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в городе Дубно Ровенской области возле развлекательного заведения 34-летний местный житель расстрелял 23-летнего парня. Злоумышленник открыл огонь из оружия, похожего на автомат Калашникова.

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