Пришел с повинной: в Днепре блогер из Донецка извинился за "е**ную Украину", держа государственный флаг (видео)

Парень говорит, что негативно высказался по поводу Украины на эмоциях.

Блогер из Донецка, который живет в Днепре, негативно высказался об Украине. Уже через несколько часов он пришел в офис Нацкорпуса в Днепре и, вооружившись украинским флагом, извинился за сказанное ранее.

Видео извинения выложили в Сети.

В Украине в последнее время появился негативный "челлендж" среди молодежи, в частности, среди малоизвестных блогеров и блогерш, которые хотят славы и узнаваемости, несмотря на все и несмотря ни на что. Лучший способ прославиться, как показывает практика, — обматерить Украину, государственный язык, украинских военных парад вышиванок и т.д. — и все это снять на видео и выложить в интернет. После этого "популярность" 100% обеспечена.

В список "блогерш" из Харькова и Ирпеня, которые прогремели на всю Украину, присоединился 22-летний "блогер" из Днепра, который с началом войны на востоке Украины в 2014 году оставил родной Донецк и перебрался жить на территорию мирной Украины. Так недавно в соцсети он негативно высказался по поводу Украины.

"В результате, я остаюсь в е*ной Украине. Сниму квартиру нормальную и буду сидеть здесь", — сказал парень.

После хейта в соцсети парень, по уже существующей традиции, извинился. Он для картинки взял украинский флаг и записал видео-извинение.

"Я хочу попросить прощения у каждого украинском, у всей Украине за то, что я сказал в своем инстаграми. Это была не моя позиция, это было сказано на эмоциях. Я не подумал, когда преподавал это видео. Я с рождения украинец, я — гражданин этой страны. Как только началась заварушка в Донецке, я забрал бабушку и в 15 лет уехал. я благодарен Украине, были моменты, которые помогали нам здесь жить, я считаю Украину хорошей страной. Я прошу каждого понять", — сказал "блогер".

Блогер-переселенец из Днепра извинился за сказанное об Украине

Уже через мгновение вышесказанное потеряла смысл, поскольку оказалось, что парень не знает, как отвечать на украинское приветствие — лозунг "Слава Украине".

Блогер-переселенец из Донецка обругал Украину

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