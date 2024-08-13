Пришел штраф за необновление данных в ТЦК: что делать и что будет за неуплату

Обновление данных в ТЦК является частью воинской обязанности граждан Украины, особенно важной в условиях продолжающейся российской агрессии.
В Украине 16 июля 2024 года истек срок, когда военнообязанные граждане должны были обновить свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Тем, кто не успел этого сделать, грозят штрафы.
Как узнать наличие штрафа и что делать, если он уже пришел, — читайте на ТСН.ua.
Как узнать, пришел ли штраф за необновление данных
Есть несколько способов проверить наличие штрафа от ТЦК. Самый простой – лично посетить ТЦК по месту регистрации, где предоставят информацию о наличии штрафа, его размере и причине.
Также можно проверить через мобильное приложение "Дия" в разделе "Услуги", выбрав "Исполнительные производства".
Также ТЦК может отправить информацию о штрафе письмом по почте.
Еще один вариант – проверить через сервис "Опендатабот", введя на сайте имя и дату рождения.
Следует отметить, что когда человек получает штраф от ТЦК, в отношении него открывают исполнительное производство. Так, гражданин увидит о себе информацию в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСВП). Это можно сделать онлайн. Для этого на сайте АСВП нужно ввести следующие данные:
- фамилия, имя, отчество должника;
- число, месяц, год рождения должника;
- фамилия, имя, отчество взыскателя, если есть;
- наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований для юридического лица – должника и взыскателя;
- номер исполнительного производства.
Что делать, если пришел штраф за необновление данных
Если вы получили постановление о наложении штрафа, прежде всего внимательно ознакомьтесь с ним. В случае несогласия со штрафом вы имеете право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления.
Если вы согласны со штрафом, его нужно оплатить в течение 15 дней. В случае неуплаты штрафа в течение этого срока сумма удваивается, а дело передается в исполнительную службу.
Исполнительная служба может наложить арест на счета, электронные кошельки и некое имущество должника. Однако если сумма штрафа не превышает 160 тысяч гривен, арест и дальнейшая продажа жилья или земельного участка для погашения суммы штрафа не производится.
Какова сумма штрафа за необновление данных в ТЦК
Согласно закону, размер штрафа за необновление данных в ТЦК для граждан составляет от 17 000 до 25 500 гривен. Для должностных и юридических лиц штраф больше – от 34 000 до 59 000 гривен.
Кроме финансового наказания, лицо может быть лишено права управлять автомобилем. В случае дальнейшего уклонения от обновления данных после уплаты штрафа, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по статьям 336 или 337 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы или исправительных работ до двух лет.
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