"Пришел в банк и сделал глупость": Буданов рассказал о курьезе из жизни, когда был на закрытой должности

Главный разведчик поделился воспоминаниями, как предоставил в банке свои документы на имя другого человека.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о случившемся с ним в банке курьезном случае во время работы на закрытой должности.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Я когда-то работал на закрытой должности. У меня была человеческая проблема в определенный момент, когда потерял банковскую карту. Банковская карта в то время была оформлена еще до перехода на закрытую должность на мое реальное имя. Потом я ее потерял, а данные все были закрыты. Я пришел в банк и сделал глупость. В тот момент забыл и не подумал. Пришел в банк и попросил обновить карточку. У меня попросили документы. Я их дал, а это другая личность. Извините", – рассказал глава военной разведки.

Напомним, в интервью ТСН Буданов также рассказал, что на момент полномасштабного вторжения Россия рассматривала несколько претендентов на пост президента Украины. Одним из них был Виктор Янукович.

Глава ГУР также рассказал о новых подробностях обмена защитников "Азовстали".

А еще Буданов признался, причастна ли украинская разведка к протестам в Дагестане.

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