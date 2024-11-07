Пришел в гости: зубр перешел границу со стороны Словакии

Эти звери живут в горах всего в 40-50 км от Ужгорода.

На границе со Словакией пограничники заметили зубра. Животное пришло из национального парка, расположенного со смежной стороны.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В ГПСУ призывали граждан осторожничать, ведь "волна вторжений" диких зверей на границе продолжается.

Они подчеркнули, что встреча с представителями здешней фауны может быть опасна. Поэтому нужно остерегаться туризма по закрытым горным маршрутам или другим участкам, которые могут нести угрозу жизни.

Чтобы отдых в горах оставил после себя только приятные воспоминания, важно соблюдать правила безопасности.

Напомним, несовершеннолетний парень издевался над беспризорным животным в Вольнянске.

Читайте также: