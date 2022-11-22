Пришел в сервисный центр МВД, чтобы обменять купленные права: на Львовщине разоблачили мужчину

Во Львовской области мужчина обратился в сервисный центр МВД, чтобы обменять купленные права. В ходе проверки оказалось, что гражданин не получал водительское удостоверение и не учился в автошколе.

Поддельный документ изъяли и расследуют инцидент, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Бланк водительского удостоверения, предоставленный мужчиной, принадлежал другому человеку и находится в розыске. Объяснить, где получал документ, он не смог.

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"Не покупайте фальшивые водительские документы. Помните, за это предусмотрена уголовная ответственность. А за каждым незаконно полученным водительским удостоверением стоит смерть или увечье на дороге", — призвали в МВД.

Напомним, в Киеве разоблачили мошенника, который подделал паспорт и хотел снять 23 млн чужих денег в банке. Мужчине удалось 14 подобных афер. Одна из них на более миллиона гривен. Теперь злоумышленнику грозит тюрьма.

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