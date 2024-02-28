Пришел в ТЦК, чтобы жениться: из-за отказа от мобилизации осудили 20-летнего сына ветерана войны

В Волынской области к 3 годам и 6 месяцам приговорен 20-летний сын ветерана АТО из-за уклонения от мобилизации. Парень хотел жениться, однако когда пришел в ТЦК и СП — получил "боевую повестку".

Об этом говорится в приговоре Киверцовского районного суда Волынской области.

Парень заявил, что считал, что до 27 лет его не мобилизуют

По данным суда, 8 сентября 2023 года ВВК признала подсудимого годным к службе в армии. Ему вручили повестку о призыве по мобилизации, однако молодой человек проигнорировал ее.

На суде парень вину отрицал. Он заявил, что считал, что "до 27 лет он является призывником и не подлежит под объявленную в стране мобилизацию". В ТЦК он обратился сам, поскольку ему была нужна справка для заключения брака.

"О том, что он является военнообязанным и освобожденным от призыва на срочную службу ему стало известно от своего защитника непосредственно в суде. Работники ТЦК и СП, работники полиции не разъяснили ему причины привлечения его к уголовной ответственности. При этом отметил, что заявления или согласия на освобождение его от призыва на срочную службу и постановки на воинский учет военнообязанных, на основании абз. 5 ч. 1 ст. 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", не давал", - говорится в показаниях подозреваемого.

Свидетельские показания

На суде бабушка обвиняемого рассказала, что ее сын (отец фигуранта дела) участвовал в АТО и получил там инвалидность. Она отметила, что это должно было освободить ее внука от призыва в армию.

Работник военкомата на суде пояснил, что "на основании протокола №25 от 11.06.2021 года парень был освобожден от призыва на срочную военную службу и взят на воинский учет военнообязанных, согласно ст. ст. 18, 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а следовательно подлежит призыву на военную службу по мобилизации, на особый период". Также подсудимый 26 января 2022 года обращался в ТЦК с заявлением о выдаче ему именно временного удостоверения, а не приписного удостоверения.

Приговор суда

"Суд не принимает во внимание утверждение обвиняемого и его защитника о том, что обвиняемому не было известно, что он военнообязан и освобожден от призыва на срочную службу, поскольку указанное опровергается имеющимся в материалах дела, в частности его заявлением в ТЦК о выдаче временного удостоверение от 26.01.2022 года и заявлением последнего о выдаче военного билета от 08.09.2023 года /а.с.71, 73", — говорится в пояснении суда.

Суд признал парня виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Сумах мужчина придумал, как избежать мобилизации из-за "жены в Польше"

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