Суд обязал уволить мобилизованного / © ТСН

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Военнообязанный, который пришел в ТЦК оформить отсрочку из-за ухода за отцом с инвалидностью II группы, но был мобилизован в армию, добился через суд увольнения со службы. Пятый апелляционный административный суд постановил, что незаконные действия военкомата не могут создавать правомерных последствий, а защита прав человека должна быть реальной, а не формальной.

О деталях дела №420/41172/25 сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Как заявитель на отсрочку оказался в воинской части

В августе 2025 года мужчина лично обратился в ТЦК и СП с заявлением об отсрочке, предоставив медицинские документы и пенсионное удостоверение отца с бессрочной II группой инвалидности.

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Сотрудники ТЦК выяснили, что у отца есть еще один сын и дочь, поэтому решили, что оснований для отсрочки нет. Мужчину направили на ВЛК, сочли годным и отправили в учебный центр воинской части. Однако, как выяснилось впоследствии в суде, комиссия ТЦК так и не приняла официального решения об отказе в отсрочке по процедуре (Порядок №560) — несмотря на два требования суда, военкомат не смог предоставить никаких доказательств рассмотрения заявления.

Ловушка «необратимости мобилизации»

В декабре 2025 года мобилизованный обратился в Одесский окружной административный суд. Суд первой инстанции признал действия ТЦК противоправными: пока комиссия не рассмотрела заявление об отсрочке, мужчина не подлежал призыву.

В то же время суд отказался обязать воинскую часть уволить истца, сославшись на практику Верховного Суда (дело №160/2592/23) о том, что процедура призыва уже состоялась и «необратима». Возникла абсурдная ситуация: мобилизацию сочли незаконной, но мужчина должен был продолжать службу.

Поворотное решение апелляции

Муж обжаловал это решение, и Пятый апелляционный административный суд встал на его сторону, приведя несколько ключевых аргументов:

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Нарушение было фундаментальным

ТЦК вообще не имел права запускать процедуру призыва к принятию решения об отсрочке.

Дело не подпадает под «необратимость»

Апелляция пояснила, что предыдущая практика Верховного Суда касалась военного, обжаловавшего непрохождение ВЛК почти через год после призыва. Здесь же мобилизация произошла вопреки прямому запрету призывать лицо к рассмотрению его заявления на отсрочку.

Статья 26 не мешает

Хотя закон прямо не называет «незаконную мобилизацию» основанием для увольнения, эта норма регулирует увольнение тех, кого призвали законно.

Правовой принцип

Суд применил принцип ex iniuria ius non oritur («с противоправного деяния не возникает право»), подчеркнув, что без реального увольнения признание действий ТЦК незаконными не восстанавливает права человека.

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Что постановил суд

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции в части отказа в увольнении и обязал воинскую часть издать приказ об увольнении мужчины с военной службы и исключить его из списков личного состава.

Постановление уже вступило в законную силу. Примечательно, что суд даже не решал, имел ли мужчина право на отсрочку по сути — решающим стало грубое нарушение процедуры со стороны ТЦК.

Напомним, мужчина, воспитывающий ребенка с инвалидностью, пытался оформить отсрочку от мобилизации через ЦНАП, однако не успел получить соответствующее подтверждение. На следующий день его забрали в ТЦК и мобилизовали.

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