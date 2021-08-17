Пришел забрать долг, а убил мать: в Одесской области два дня искали преступника

Мужчина после убийства женщины сбежал.
В Черноморске мужчина безжалостно убил пожилую женщину. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Полицейские выяснили, что 43-летний местный житель пришел к сыну пожилой женщины якобы забрать долги. Не застав его дома, он начал ссориться с его матерью и разбил ей голову киркой, которую принес с собой.
Пострадавшую с открытой черепно-мозговой травмой немедленно госпитализировали, но через несколько дней она умерла.
Злоумышленника искали два дня. Сейчас он в следственном изоляторе. За умышленное тяжкое телесное повреждение мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
Напомним, во Львовской области мужчина избил и утопил в пожарной водоеме свою знакомую.