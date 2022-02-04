Пришла навестить отца, а он мертв: в Херсонской области мужчина убил соседа металлическим прутом

Пришла навестить отца, а он мертв: в Херсонской области мужчина убил соседа металлическим прутом

Злоумышленник после преступления избавился от своей одежды и скрылся.

В одном из сел Каховского района дочь пришла навестить отца и нашла его мертвым. На теле были следы насильственной смерти.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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На теле 65-летнего мужчины были многочисленные телесные повреждения в области головы от металлического предмета. Также из дома исчез планшет потерпевшего.

Сотрудники полиции выяснили, что один из соседей постоянно наведывался в гости к умершему. Под подозрение попал 42-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Также оперативники установили, что в тот день подозреваемый сжег свою верхнюю одежду. Об этом сообщил один из свидетелей.

Мужчину задержали через час. Он объяснил, что поссорился с пенсионером из-за оскорблений и решил ему отомстить. Взял металлический прут и забил соседа до смерти. После чего злоумышленник похитил планшет, а орудие преступления выбросил в колодец, где его позже обнаружили полицейские.

В настоящее время фигуранту уже сообщено о подозрении. Санкции предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет.

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Напомним, в Херсонской области во время застолья мужчина жестоко убил своего друга. Нетрезвый гражданин перерезал ему горло.

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