Пришла в гости к подруге: в Николаевской области из-за ссоры с парнем 12-летняя девочка выбросилась с 4 этажа

Девочка с тяжелыми травмами находится в реанимации.
В городе Южноукраинск Николаевской области в среду, 28 июля, 12-летняя девочка выбросилась с окна на 4 этаже. Вероятно она хотела покончить жизнь самоубийством из-за ссоры с парнем.
Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.
По данным правоохранителей, 12-летняя девочка пришла в гости к подруге. Она была в подавленном состоянии из-за ссоры со своим парнем. Впоследствии девушка пошла в соседнюю комнату, чтобы отдохнуть, однако вскоре выбросилась с 4 этажа. На момент инцидента в квартире были только подростки.
Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, на Волыни 33-летний мужчина совершил самоубийство.