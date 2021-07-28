Пришла в гости к подруге: в Николаевской области из-за ссоры с парнем 12-летняя девочка выбросилась с 4 этажа

Пришла в гости к подруге: в Николаевской области из-за ссоры с парнем 12-летняя девочка выбросилась с 4 этажа

Девочка с тяжелыми травмами находится в реанимации.

В городе Южноукраинск Николаевской области в среду, 28 июля, 12-летняя девочка выбросилась с окна на 4 этаже. Вероятно она хотела покончить жизнь самоубийством из-за ссоры с парнем.

Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.

Также читайте На Буковине за сутки трое мужчин совершили самоубийство: все они повесились

По данным правоохранителей, 12-летняя девочка пришла в гости к подруге. Она была в подавленном состоянии из-за ссоры со своим парнем. Впоследствии девушка пошла в соседнюю комнату, чтобы отдохнуть, однако вскоре выбросилась с 4 этажа. На момент инцидента в квартире были только подростки.

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, на Волыни 33-летний мужчина совершил самоубийство.

Новости Украины: в Днепре неравнодушные спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку