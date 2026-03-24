Пришли в роддом посетить маму: в Франковске погиб нацгвардеец с дочерью

В результате российского удара по Ивано-Франковску 24 марта погиб военнослужащий Нацгвардии и его несовершеннолетняя дочь.

Дмитрий Гулийчук
Во Франковске погиб нацгвардеец с дочерью, пришедший в роддом к жене

Во Франковске погиб нацгвардеец с дочерью, пришедший в роддом к жене / © Судебно-юридическая газета

В результате удара по Ивано-Франковску сегодня, 24 марта, погиб военный Нацгвардия с несовершеннолетней дочерью.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«К сожалению, в результате вражеской атаки 2 человека погибли. Среди них нацгвардеец, у которого родила жена в роддоме несколько дней назад», — сказал мэр.

Затем он уточнил, что вместе с нацгвардейцем погибла его несовершеннолетняя дочь.

«Погиб нацгвардеец и его дочь. У мужчины недавно родился ребенок в пологом доме», — отметил мэр.

По информации «Суспильного», нацгвардеец с несовершеннолетней дочерью посещали перинатальный центр, в котором на днях его жена родила ребенка.

В то же время Марцинкив подчеркнул, что благодаря тому, что медперсонал спустил всех рожениц и младенцев в укрытие, в роддоме нет жертв.

Напомним, что в результате российского удара 24 марта по центральной части Ивано-Франковска погибли два человека. Еще четверо граждан получили ранения, среди которых 6-летний ребенок. В Ивано-Франковске в результате атаки поврежден роддом — взрывная волна выбила окна.

Ранее сообщалось, что сегодня днем Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров запада и центра страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.

