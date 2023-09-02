Пришло первое бабье лето: какой будет погода в Украине 3 сентября

В Украине наступило первое бабье лето. В воскресенье, 3 сентября, погода будет теплой, но местами ожидаются осадки.

Об этом сообщили синоптики Наталья Диденко.

"Как раз сейчас период первого бабьего лета (кроме мест с дождями). Продлится ориентировочно до 11 сентября", — говорится в сообщении.

В большинстве регионов Украины температура воздуха будет +22+26°. На востоке будет теплее – воздух прогреется до +29°. В Карпатском регионе же будет свежее.

"В Карпатах смело можно доставать пуховички (не толстые) и резиновые сапоги. Дожди, местами с грозами, пройдут завтра в западных областях. Могут быть сильные ливни. Осадки дойдут до Житомирщины, Винницкой области, части Киевщины. Остальные территории Украины — сухо", — говорится в сообщении синоптикини.

Прогноз погоды в Украине на 3 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В регионе 3 сентября переменная облачность. Ночью без осадков. Впрочем, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет +12-17°, днем — +22-27° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 15-17° тепла, а днем воздух прогреется до 25° выше нуля.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре. По долгосрочному прогнозу Укргидрометцентра средняя месячная температура в сентябре составит 15-19° тепла, в Карпатах – 12-13°. Это на 1-2 градуса выше нормы и на 5-6 градусов ниже, чем в августе.

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