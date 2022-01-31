"Пришло время": в МИД сообщили, как РФ может доказать отсутствие планов нападения на Украину

"Пришло время": в МИД сообщили, как РФ может доказать отсутствие планов нападения на Украину

Кулеба подчеркнул, что Украина готова к диалогу, но никто не будет давить на государство.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия должна не словами, а реальными действиями продемонстрировать отсутствие планов нового нападения на Украину. Лучшим способом доказать это будет снижение давления на наше государство, отказ от дестабилизации ситуации в Украине и продолжение дипломатических контактов.

Об этом глава МИД заявил во время онлайн-брифинга.

Также читайте США собираются ввести санкции против ближайшего окружения Путина, если он вторгнется в Украину

По его словам, агрессию Москвы против Украины можно будет считать законченной только тогда, когда российские войска уйдут из незаконно оккупированного украинского Крыма и из Донбасса, а Украина политико-дипломатическим путем вернет все свои временно оккупированные территории.

"Агрессия России против Украины будет завершена тогда, когда Российская Федерация полностью выведет войска из Донбасса и Крыма. А Украина вернет политико-дипломатическим путем свои временно оккупированные территории. Украина готова к диалогу, но никто не будет на нас давить. Мы не будем идти путем очередных уступок Российской Федерации, если она не остановит сначала свою военную эскалацию. Наша цель – мы говорим об этом откровенно нашим партнерам – состоит в том, чтобы именно Россия пошла на уступки. Сейчас именно для нее пора делать уступки и демонстрировать искреннюю заинтересованность в мир", — подчеркнул Кулеба.

Кроме того, комментируя заявления РФ о том, что она якобы не хочет войны с Украиной, глава МИД подчеркнул, что лучшим способом доказать эти слова будет отвести войска и технику от границы, а также с временно оккупированных территорий Украины.

"Лучший способ РФ доказать искренность этих слов — это немедленно снизить военное, политическое и экономическое давление на Украину, отказаться от идей дестабилизации ситуации из-за надуманных протестов, кибератак... РФ должна продолжить дипломатический контакт", — заявил Кулеба.

Напомним, черноморский флот России сообщил, что более 20 российских кораблей вернулись в пункты базирования "после учений" в Черном море.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.