Пришлось ампутировать ногу: собака напала на девочку на Днепропетровщине (фото)

На Днепропетровщине девочке ампутировали ногу после нападения собаки

В селе Александровка Днепропетровской области домашняя собака породы кане-корсо изувечила 13-летнюю Киру, когда та возвращалась из школы. Несмотря на усилия врачей, девочке пришлось ампутировать ногу из-за сильной интоксикации.

Об этом сообщили «Телеканал D1» и «11 канал».

Инцидент произошел, когда Кира вместе с друзьями возвращалась домой из школы. В какой-то момент домашний пес внезапно напал на девочку и нанес ей серьезные травмы.

«Собака напала сзади, за ногу, под коленом, и она начала ее трепать, вокруг бегала и все вырывала«, — рассказала мать девочки Татьяна.

Друг школьницы Богдан вспоминает, что на крики детей жители улицы сначала не отреагировали. Помощь пришла только тогда, когда на место прибежал отец одной из подруг. После этого животное прекратило нападение.

Медики долгое время пытались спасти ногу ребенка, однако из-за быстрого развития интоксикации организма были вынуждены прибегнуть к ампутации конечности.

Покусанная нога девочки до ампутации

Сейчас мать пострадавшей девочки обращается к общественности с просьбой о помощи и просит максимально распространить информацию о трагедии. Татьяна рассказала, что владелица собаки сначала оказала определенную финансовую поддержку, но при этом пыталась убедить отказаться от юридических претензий.

Мать Киры настаивает на справедливом рассмотрении дела и требует объективного расследования, а также наказания тех, кто допустил небрежное содержание животного.

Полиция начала уголовное производство по статье о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении. Сейчас проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Броварах Киевской области американский стаффордширский терьер напал на 9-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями. Полиция установила владельца животного и открыла уголовное производство.