Пришлось прооперировать мозг, а кость из черепа хранить в животе: во Львове провели сверхсложную операцию 9-летней девочке

Пришлось прооперировать мозг, а кость из черепа хранить в животе: во Львове провели сверхсложную операцию 9-летней девочке

Сейчас ребенок уже выписался домой.

Во Львове в Детской больнице Первого территориального медицинского объединения сделали сверхсложную операцию на мозге 9-летнему ребенку, который попал в больницу в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщают на странице объединения в Сети.

У 9-летней Ани все началось с простой простуды. Родители лечили ее дома. Насморк перешел в воспаление слизистой оболочки приносовых пазух.

Девочка месяц пробыла на амбулаторном лечении, но оно не дало результатов, поэтому ее доставили в детскую больницу в тяжелом состоянии. У ребенка держалась высокая температура, была головная боль и перестали работать рука и частично нога.

МРТ показало, что гной добрался до мозга. У девочки диагностировали субдуральную эмпиему над левым полушарием головного мозга. Медики быстро забрали гнойное содержимое из пазух, но положительный эффект продержался недолго. У ребенка начались судороги, и он попал в реанимацию.

В медучреждении собрали консилиум и приняли решение о немедленной операции.

"Поскольку провести вмешательство через маленькое отверстие состояние Ани не позволяло, первым этапом ей выполнили декомпрессионную трепанацию черепа. Девочки удалили довольно большую часть кости черепа и забрали лишнюю жидкость. Дальше кость должны были вернуть на место, но оказалось — это невозможно: нагноение вызвало отек мозга и надо было ждать, пока то сойдет. К этому времени, чтобы сохранить кость в стерильных условиях, хирурги разместили ее в передней брюшной стенке девочки, предварительно сформировав там "карманчик", — рассказывают медики.

Как только отек спал, кость реимплантировали на место и выполнили пластику твердой мозговой оболочки.

"Наконец-то можем порадоваться: сейчас здоровая девочка Аня возвращается домой. Она провела в больнице месяц и за это время, признается, стала очень храброй, потому что даже кровь из пальчика сдавать больше не боится", — рассказали в Объединении.

Медики пожелали пациентке крепкого здоровья и через месяц пригласили на плановый осмотр.

Напомним, что в Испании скончалась 39-летняя Сара Гомес после того, как совершила косметическую процедуру липосакцию. После нее женщину экстренно доставили в больницу и прооперировали, поскольку у нее были повреждены внутренние органы.

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