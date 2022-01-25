"Пришлось зашивать": на Волыни дерево упало на дедушку с внучкой

Пожилой мужчина получил серьезную травму и попал в больницу.

На Волыни дерево чуть не убило мужчину с ребенком. Упавшая ветка травмировала пенсионера, а 4-летняя девочка успела отскочить.

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Об этом сообщает "Полесье".

Инцидент произошел в Камне-Каширском на улице Первого Мая. Дерево упало на тротуар, где в то время проходили дедушка с внучкой. Пенсионер получил серьезную травму, а девочка чудом успела отскочить.

"Дерево чуть не прибило мою 4-летнюю дочь и отца. Слава Богу, ребенок отделался только испугом, а вот папе не повезло — у него рваная рана на ноге, которую пришлось зашивать. Хорошо, что все остались живы. Но сухие деревья как стояли годами, так будут стоять и дальше, подвергая опасности прохожих при каждом порыве ветра. Каждый раз думаешь: успеешь пройти под падающими ветвями или нет", — сказала мама девочки и дочь пострадавшего мужчины Татьяна Кисляк.

Через два дня после чрезвычайного происшествия в центре Камня-Каширского коммунальщики срезали упомянутые аварийные деревья и пообрезали ветви соседних насаждений, представляющих опасность для пешеходов.

Напомним, что в Киеве посреди дороги на улице Семена Скляренко из грузовика выпал огромный бульдозер. В инциденте чудом никто не пострадал.

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