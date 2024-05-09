Прислал побратимам на фронт песню об ухилянтах и заявил, что не вернется: ДБР задержало дезертира (фото)

Сотрудники ДБР и СБУ задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который стал дезертиром и хвастался, что не вернется на службу и подстрекал к бегству других военных.

Об этом идет речь в сообщении Государственного бюро расследований.

По заявлению работников ДБР, военный проходил службу в одной из частей, которая находится на фронте на юге Украины.

ДБР задержало дезертира Фото: ДБР

"Он получил ежегодный отпуск и уехал домой в Ивано-Франковскую область. Оттуда военнослужащий начал сообщать через мессенджеры, что не собирается возвращаться на службу и даже спел на видео одну из песен об уклоняющихся, которые распространяет вражеская пропаганда. Это видео он прислал собратьям на фронт" ", – говорится в сообщении ДБР.

Сотрудники ДБР из СБУ разыскали и задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в дезертирстве (ч. 4. ст. 408 УК Украины).

Теперь дезертиру грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Ровно главного сержанта осудили за дезертирство. Суд уже отправил его на 5 лет за решетку.

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