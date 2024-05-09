Прислал побратимам на фронт песню об ухилянтах и заявил, что не вернется: ДБР задержало дезертира (фото)

Военный служил на юге Украины.
Сотрудники ДБР и СБУ задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который стал дезертиром и хвастался, что не вернется на службу и подстрекал к бегству других военных.
Об этом идет речь в сообщении Государственного бюро расследований.
По заявлению работников ДБР, военный проходил службу в одной из частей, которая находится на фронте на юге Украины.
"Он получил ежегодный отпуск и уехал домой в Ивано-Франковскую область. Оттуда военнослужащий начал сообщать через мессенджеры, что не собирается возвращаться на службу и даже спел на видео одну из песен об уклоняющихся, которые распространяет вражеская пропаганда. Это видео он прислал собратьям на фронт" ", – говорится в сообщении ДБР.
Сотрудники ДБР из СБУ разыскали и задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в дезертирстве (ч. 4. ст. 408 УК Украины).
Теперь дезертиру грозит до 12 лет лишения свободы.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее в Ровно главного сержанта осудили за дезертирство. Суд уже отправил его на 5 лет за решетку.
Читайте также:
- Пограничник стал дезертиром и перешел на сторону России: он воевал против ВСУ и попал в плен (фото)
- На Прикарпатье строго наказали дезертира: он после мобилизации скрылся из воинской части
- Мужчину на улице пригласили в ТЦК: он принял неожиданное решение