"Прислуживаться не буду и не умею": Сергея Кривоноса уволили из рядов ВСУ

Кривонос вошел в состав СНБО в марте 2019 года.
Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса уволилии из рядов Вооруженных Сил Украины.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины... Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят, "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю ... команда из Офиса Президента. Мое увольнение — это начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве. Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", — говорится в заметке Кривоноса.
Он написал, что служил более 32 лет: "Десятки мест службы, а еще больше мест обитания. Общежития, чужие наемные квартиры. Служба была интересной и нелегкой. В большинстве, слава Богу: на полигонах, лесах, горах, степях. Не на плацу. Сотни учений, тысячи стрельб, сотни полевых выходов".
Напомним, в декабря 2020 года Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО. Он был направлен в распоряжение Министерства обороны.
Кресло в СНБО он занял в марте 2019 года. Подписал указ о назначении тогдашний президент Петр Порошенко.