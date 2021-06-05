"Прислуживаться не буду и не умею": Сергея Кривоноса уволили из рядов ВСУ

Кривонос вошел в состав СНБО в марте 2019 года.

Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса уволилии из рядов Вооруженных Сил Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины... Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят, "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю ... команда из Офиса Президента. Мое увольнение — это начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве. Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", — говорится в заметке Кривоноса.

Он написал, что служил более 32 лет: "Десятки мест службы, а еще больше мест обитания. Общежития, чужие наемные квартиры. Служба была интересной и нелегкой. В большинстве, слава Богу: на полигонах, лесах, горах, степях. Не на плацу. Сотни учений, тысячи стрельб, сотни полевых выходов".

Напомним, в декабря 2020 года Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО. Он был направлен в распоряжение Министерства обороны.

Кресло в СНБО он занял в марте 2019 года. Подписал указ о назначении тогдашний президент Петр Порошенко.

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