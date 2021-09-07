"Приснилось, что надо кого-то убить": девушка объяснила, почему пошла в полтавскую школу стрелять

Арбалет задержанной подарили родители.
Потребность в убийстве пришла во сне — так объяснила правоохранителям свои действия девушка, которая 6 сентября с арбалета ранила в полтавской школе № 11 двух педагогов.
Как пишет издание poltava.to, 19-летняя Таисия уточнила, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить.
Почему именно учителей школы, где она определенный период училась, пока неизвестно. В качестве оружия она выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители.
Напомним, 6 сентября она зашла в школу, где сначала через открытые двери в кабинет выстрелила в спину учительнице. Затем она выпустила стрелу в заместителя директора, которая пыталась ее остановить после первого выстрела.
Ученик 9-го класса забрал у нее арбалет, который она отдала без сопротивления. Впоследствии девушку задержали учителя и вызвали полицию.
Также известно, что девушку направили на освидетельствование, но результатов экспертизы еще нет.
Сейчас следователь полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, сообщил 19-летней девушке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Задержанная Таисия — студентка Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога.
Ориентировочно завтра должно состояться заседание Киевского райсуда Полтавы, на котором ей должны избрать меру пресечения.