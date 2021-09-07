"Приснилось, что надо кого-то убить": девушка объяснила, почему пошла в полтавскую школу стрелять

"Приснилось, что надо кого-то убить": девушка объяснила, почему пошла в полтавскую школу стрелять

Арбалет задержанной подарили родители.

Потребность в убийстве пришла во сне — так объяснила правоохранителям свои действия девушка, которая 6 сентября с арбалета ранила в полтавской школе № 11 двух педагогов.

Как пишет издание poltava.to, 19-летняя Таисия уточнила, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить.

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Почему именно учителей школы, где она определенный период училась, пока неизвестно. В качестве оружия она выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители.

Напомним, 6 сентября она зашла в школу, где сначала через открытые двери в кабинет выстрелила в спину учительнице. Затем она выпустила стрелу в заместителя директора, которая пыталась ее остановить после первого выстрела.

Ученик 9-го класса забрал у нее арбалет, который она отдала без сопротивления. Впоследствии девушку задержали учителя и вызвали полицию.

Также известно, что девушку направили на освидетельствование, но результатов экспертизы еще нет.

Сейчас следователь полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, сообщил 19-летней девушке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Задержанная Таисия — студентка Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога.

Ориентировочно завтра должно состояться заседание Киевского райсуда Полтавы, на котором ей должны избрать меру пресечения.

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