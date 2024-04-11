Присоединяйся к своей армии, чтобы не воевать в чужой: Львовский ТЦК снял мотивационный ролик

На кадрах показано альтернативное будущее, где РФ победила и забирает в свою армию всех украинцев.

Львовский ТЦК и СП опубликовал мотивационный видеоролик для поощрения мобилизации.

Слоган кампании: “Если не присоединиться к своему войску, придется воевать в чужом. Становись на защиту Украины сегодня!”

На кадрах показано альтернативное будущее. Украинцы называют разные причины, почему не могут или не хотят служить в армии. Однако оказывается, что их мобилизуют не в ВСУ, а в российскую армию, и "собеседование" проводит оккупант с символикой "Z".

Как следствие, россияне уже никого не слушают и забирают в ряды своей армии всех.

"Когда враг придет в твой дом, он не задает вопросов – он будет отдавать приказы", – говорится в подписи к видео.

Присоединяйся к своей армии или придется воевать в чужой: Львовский ТЦК снял мотивационный ролик

В комментариях украинцы отметили, что ролик по своей сути отражает реальность.