Присоединяйся к своей армии, чтобы не воевать в чужой: Львовский ТЦК снял мотивационный ролик

На кадрах показано альтернативное будущее, где РФ победила и забирает в свою армию всех украинцев.
Львовский ТЦК и СП опубликовал мотивационный видеоролик для поощрения мобилизации.
Слоган кампании: “Если не присоединиться к своему войску, придется воевать в чужом. Становись на защиту Украины сегодня!”
На кадрах показано альтернативное будущее. Украинцы называют разные причины, почему не могут или не хотят служить в армии. Однако оказывается, что их мобилизуют не в ВСУ, а в российскую армию, и "собеседование" проводит оккупант с символикой "Z".
Как следствие, россияне уже никого не слушают и забирают в ряды своей армии всех.
"Когда враг придет в твой дом, он не задает вопросов – он будет отдавать приказы", – говорится в подписи к видео.
В комментариях украинцы отметили, что ролик по своей сути отражает реальность.
Напомним, что россияне создали фейк о мобилизации студентов столичного КНУ им. Тараса Шевченко.
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