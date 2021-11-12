Приставил нож, а руки сковал ремнем: в Хмельнитчине осудили педофила за попытку изнасиловать ребенка

Приставил нож, а руки сковал ремнем: в Хмельнитчине осудили педофила за попытку изнасиловать ребенка

Мужчина с чулком на голове проник в дом девочки и напал на нее.

В Хмельницкой области 37-летний житель Волочиского района приговорен к 7,5 годам заключения за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю девочку.

Также читайте 23-летняя девушка узнала о своем изнасиловании из порноролика в Интернете

Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Нападение на девушку произошло в июне 2021 года. Школьница приехала в гости к отцу в одно из сел Волочисского района.

Злоумышленник, зная, что мужчина рано идет на работу, воспользовался тем, что дверь в дом была не заперта и проник в комнату, где спал ребенок.

"Одев на голову женский чулок, вооружившись кухонным ножом, он связал ремнем руки потерпевшей и, угрожая убийством, пытался изнасиловать ее", — говорится в сообщении.

Но девочка, проявив хитрость, уговорила мужчину отпустить ее в туалет и убежала к своей тете, которая жила неподалеку.

За совершенное суд вынес приговор злоумышленнику – 7,5 лет заключения.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку