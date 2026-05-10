«Приставил нож к горлу»: во Львове мужчина взял в заложницы 13-летнюю девочку, увидев ТЦК
Во время инцидента нападающий угрожал ребенку ножом, однако его удалось уволить без повреждений.
Во Львове задержан мужчина, который взял в заложницы 13-летнюю девочку после того, как увидел военнослужащих ТЦК .
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области.
Инцидент произошел 9 мая около 16:30 на улице Кавалеридзе во Львове.
По данным полиции, мужчина, увидев военнослужащих ТЦК, распылил слезоточивый газ.
После этого он схватил проходившую рядом девочку и приставил ей нож к шее.
«Совместными слаженными действиями полицейский и военнослужащие ТЦК задержали злоумышленника и уволили 13-летнюю львовянку. К счастью, девушка не пострадала», - сообщили правоохранители.
Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 43-летний житель Львова.
Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Франковская окружная прокуратура.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Также решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении.
