«Приставил нож к горлу»: во Львове мужчина взял в заложницы 13-летнюю девочку, увидев ТЦК

Мужчина во Львове взял в заложницы 13-летнюю девочку / © lv.npu.gov.ua

Реклама

Во Львове задержан мужчина, который взял в заложницы 13-летнюю девочку после того, как увидел военнослужащих ТЦК .

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области.

Инцидент произошел 9 мая около 16:30 на улице Кавалеридзе во Львове.

Реклама

По данным полиции, мужчина, увидев военнослужащих ТЦК, распылил слезоточивый газ.

После этого он схватил проходившую рядом девочку и приставил ей нож к шее.

«Совместными слаженными действиями полицейский и военнослужащие ТЦК задержали злоумышленника и уволили 13-летнюю львовянку. К счастью, девушка не пострадала», - сообщили правоохранители.

Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 43-летний житель Львова.

Реклама

Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Франковская окружная прокуратура.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Реклама

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Также решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении.

Ранее сообщалось, что в поселке Межгорье на Закарпатье было совершено нападение на ТЦК, которое было отражено благодаря «оперативным действиям личного состава» .

Мы ранее информировали, что жительница Днепра утверждает, что ее муж получил травмы вследствие действий группы лиц в балаклавах и форменной одежде, которых она идентифицирует как представителей ТЦК и СП .

Новости партнеров