Приставили автомат к виску и били по спине: на Одесчине люди в военной форме похитили подростка – СМИ (подробности)

В Одесской области 2 апреля, в селе Приозерное Суворовской громады, около 17:30 люди в военной форме принудительно "запаковали" 14-летнего подростка в бус и вывезли в сторону соседнего села.

Об этом событии изданию "Бессарабии INFORM" рассказала начальница отдела социальной защиты населения Суворовского сельского совета Оксана Терзи.

По словам женщины, трое мужчин в военной форме зеленого цвета с автоматами "без разговоров забросили 14-летнего парня в белый бус". Однако, когда они узнали возраст парня, то отпустили на трассе.

Это произошло, когда парень по центральной улице Приозерного шел к своей девушке. Рядом с ним остановился белый микроавтобус. Оттуда выбежали трое худых военных с автоматами и заломили ему руки. На голове похитителей были балаклавы с нарисованными белыми челюстями. Парень видел только глаза мужчин. А за рулем сидел водитель.

Начальник отдела социальной защиты населения Суворовского сельского совета подчеркнула, что за парня некому было заступиться, поскольку он является круглой сиротой, а опекуном стала для него, его брата (ребята двойняшки) и младшей сестры родная бабушка. Братья учатся в восьмом классе школы села Приозерное.

Она подчеркнула, что несовершеннолетний ребенок пережил физическое насилие, испытал психологические и социальные пытки во время похищения.

"Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, потом — ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, поэтому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападающие его обуздали, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой", – говорит начальница отдела социальной защиты населения.

На вопрос, выглядел ли мальчик взрослее своего возраста, Оксана ответила, что он довольно низенького роста, однако широкоплечий. Но если присмотреться к парню, то он внешне как четырнадцатилетний ребенок.

Когда парня уже везли в микроавтобусе, нападавшие наконец спросили возраст у похищенного парня, и когда узнали, что ему 14 лет, не поверили – интересовались его паспортом.

Когда поняли, что они везут несовершеннолетнего, выпустили его с буса и сняли стяжки.

Мужчины в форме также предупредили парня, чтобы он молчал об этом случае, потому что они знают, где живут его родные и он сам.

Нападавшие выбросили мальчика при въезде в село Красный Яр. Оттуда он пешком прошел 5-7 километров, потратив на этот путь около двух часов.

"Он был расстроен, его трясло всего. Ребенок был в шоковом состоянии. Он три дня не ел, три ночи не спал. У него поднялась температура, но сильно болела спина", — рассказала Оксана.

Парень, несмотря на плохое самочувствие, на следующий день пошел в школу, однако никому не рассказывал о происшествии.

О похищении подростка и избиении узнала учительница украинского языка от его бабушки, которая торгует свечами в церкви. А сам парень был пономарем при местном храме.

Уже после признания школьника учительница немедленно известила об этом директора школы и старосту села. Тогда же вызвали полицию, но решительных действий правоохранителей не дождались.

С мальчиком работал психолог, потому что ребенок был отстранен. Далее неравнодушные социальные работники и психолог обратились вместе с бабушкой пострадавшего в Измаильскую окружную прокуратуру. Сама Оксана Ивановна известила об этом случае Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, а именно его представительство в Одессе.

"Был бы этот паренек ребенком каких-то чиновников, тогда бы полицейские землю рыли, но нашли бы виновных за два часа", — подчеркнула Оксана Терзи.

В субботу, 5 апреля, Оксана снова вызвала полицию. Правоохранители неохотно приехали в село Приозерное после угроз женщины огласить эту ситуацию, где фигурируют военные, на всеукраинском уровне.

По ее словам, 14-летний парень прошел медосмотр, но синяков не было, ведь с момента похищения прошло три дня. У него остались следы от стяжек.

"Эти военные знали, как бить, потому что все внутренние органы у мальчика болят", — подчеркнула Оксана Терзи.

Женщина сказала, что после жесткого разговора с полицией все показания парня записывались на камеру, сразу нашлись очевидцы похищения, ребенка пригласили на следственный эксперимент. Более того, полицейские поехали в Красный Яр, чтобы найти камеры видеонаблюдения.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Сырский и Минобороны отреагировали на попытку вручить повестку журналисту из-за разоблачения миллионного состояния у главы кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

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