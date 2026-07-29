«Приставляли пистолет к голове»: парень с переломом позвоночника рассказал о произволе ТЦК

Командир в спортивном костюме и пистолет к виску: житель Кременчуга рассказал о шокирующих методах мобилизации

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Житель Кременчуга Полтавской области Марк Захаров утверждает, что его пытались мобилизовать, несмотря на травму позвоночника. «Убеждали», пристав пистолет к голове

Об этом он рассказал на заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам обороны и соблюдения прав военных, которую возглавляет народный депутат Алексей Гончаренко.

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«Постановления задержания не было. Они просто погрузили в машину и увезли (в ТЦК — Ред.). На следующий день я прохожу ВЛК, они видят на снимках, что у меня перелом позвоночника. Они делают меня „ограниченно подходящим“. ВЛК длилось минут 30-40. Они (работники ТЦК — Ред.) говорят мне — „поехали в Нацгвардию“. Я говорю — какая Нацгвардия, я сидеть даже не могу. „Послужишь в ТЦК, все нормально будет.“ — Какой ТЦК? Дайте мне лечиться. Я едва сижу», — рассказал Марк.

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Парень отмечает, что подобные просьбы не повлияли на работников ТЦК. По словам Марка, его начали возить по разным военным частям Полтавщины. Но никто из командиров не хотел его брать из-за серьезных проблем со здоровьем.

«В Пирятине мне вообще пистолет к голове приставляли, чтобы подписал документы. Он сказал, что это трофейное оружие. Он (работник ТЦК — Ред.) сказал, что выстрелит в меня, если я не подпишу документы», — рассказывает парень.

В конце концов парня привезли обратно в Кременчуг. И в одной из частей его якобы согласились «оформить».

«Они мне уже и военный билет сделали, и присягу я их принял. Как можна принять присягу в ТЦК. Выходит человек в кроссовках, в спортивном костюме и говорит: „я твой командир“. Я попросил его представиться. На что он мне ответил „я тебя ничего не должен“, — отметил парень.

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В конце концов парня отвезли в больницу, а в ТЦК ему оформили СЗЧ.

Полтавский областной ТЦК и СП инцидент пока не комментировал.

Раньше ТСН. ua попытался разобраться, что до сих пор идет не столько в процессе мобилизации и есть ли шанс вернуть мобилизации хоть немного человеческое лицо.

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