Пристайко о политике Трампа в отношении Украины: «Выглядит, что нас понемногу сдают»

Дональд Трамп / © Associated Press

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Политика президента США Дональда Трампа выглядит так, что Украину понемногу сдают. В администрации продолжают считать, что Россию нельзя победить.

Такое мнение высказал украинский дипломат, эксминистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Радио Свобода.

«В частности, из Украины это выглядит, что нас понемногу сдают. А мы наблюдаем за этим и стараемся достучаться до его сердца, его понимания. Показываем фото с жертвами, показываем ему бомбардировки Украины, надеемся, что это как-то должно повлиять на него и пробудить в нем сочувствующего человека, который что-то сделает для нас в силу своих эмоциональных качелей, которые тянут в одну сторону, а затем в другую», — отметил политик.

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Как и многие администрации ранее, отмечает Пристайко, они все равно убеждены, что в мире есть пара суперсильных стран. Это, условно, Советский Союз и Соединенные Штаты. Они забыли, что Советский Союз уже развалился.

«И сколько бы они нас не поддерживали, они все равно думали, что симпатичные люди, наверное, погибнут скоро. Потому что Россию нельзя победить. Есть красные линии, есть эскалация, которая обязательно должна привести в Армагеддон и Третью мировую войну», — говорит дипломат.

И потому много оружия давать нельзя, продолжает Пристайко, нужно дать столько, чтобы мы держали руку на пульсе. Но больше не нужно. Может кто-то возьмет и нажмет на кнопку.

«В случае Трампа это еще более радикализованная позиция. Ну как Украине таскаться? Он же говорил, что не нужно было начинать войны с Россией, если вы не знали, как ее закончить», — отметил посол.

В то же время Трамп говорил: «Это я дал Украине «Джавелины». По словам Пристайко, это не значит, что он не хотел бы, чтобы мы начинали эту войну. Он говорил, что не нужно начинать, если вы не знаете, где возьмете ракеты. Не следует начинать, если вы не знаете, как победить.

«Он просто не может понять, что в нашей части мира можно не начинать войну, она придет к тебе. И ты вынужден будешь… Да они всю жизнь свою, 300 лет своего существования так живут. Они за океаном, к ним не приходят войны. Они могут выбирать, вмешиваться или не вмешиваться в войну. И в большинстве своем не вмешиваются. Иногда вмешиваются, иногда сами начинают, но они не чувствуют того горя и крушения, которая приближается к нам каждый день», — резюмировал Пристайко.

Ранее Трамп заявил, что возможное применение санкций против России будет зависеть от поведения Москвы .